Advertisements

الأرصاد تحذر من طقس غدا الثلاثاء

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الثلاثاء، تشهد طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

أخبار تهمك

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم

راموس مطلوب في الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعتين

مدرب الرجاء يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع سفيان رحيمي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

01:43 م

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

02:39 م

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى