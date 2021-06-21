ألمانيا تعلن تسجيل أقل من 500 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الاثنين، تسجيل أقل من 500 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.





وقد أفادت بيانات معهد روبرت كوخ، بأنه تم تسجيل 346 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة.

وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.