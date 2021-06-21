مع انطلاقه.. اعرف أبرز ظواهر صيف 2021

في الساعات الأخيرة، بدأ رسميا فصل الصيف الذي ستشهد فيه البلاد إرتفاع في درجات الحرارة، لأن ذلك أبرز ما يميز هذا الفصل.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن فصل الصيف بدأ رسميًا وجغرافيًا اليوم وسيستمر حتى يوم 22 سبتمبر.





منخفض الهند الموسمي

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، ففصل الصيف يعتبر من أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم الأيام بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضًا ارتفاع الرطوبة النسبية والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.



مرتفع العروض الوسطى

وأحيانًا يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة في بعض الأيام، وذلك حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.



إرتفاع الحرارة بين الظهر والعصر

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين، بمناسبة البداية الرسمية والجغرافية لفصل الصيف اليوم، مؤكدة أنه يجب على المواطنين تجنب التواجد المباشر تحت أشعة الشمس، خلال الفترة من الظهر وحتى العصر، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلات لها في اليوم خلال هذا التوقيت.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب الإكثار من تناول المياه والمشروبات بكميات كبيرة، وارتداء ملابس قطنية فاتحة، واصطحاب الشمسية خلال ساعات النهار.



كتل هوائية حارة

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف معروف بالكتل الهوائية التي يسببها منخفض الهند الموسمي، والذي يكون مصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة مرورًا بالجزيرة العربية فأنها ترفع درجة الحرارة في الخليج العربي لأرقام قياسية تتجاوز 50 درجة مئوية.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف أن هذه الكتل الهوائية بمرورها على البحر المتوسط والأحمر ترفع نسبة الرطوبة بشكل يتجاوز 90 % وبشكل يتجاوز 95 % على السواحل الشمالية ولذلك فأن الطقس يكون حار رطب، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة وتسبب كميات العرق.



شبيه بصيف العام الماضي

وتابع أن صيف هذا العام سيكون قريب الشبه من صيف العام الماضي والذي كانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها فيه 38 درجة مئوية، مؤكدًا أن أعلى درجة حرارة هذا العام تم تسجيلها في الربيع والتي وصلت إلى 45 درجة مئوية.

