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تعرفي على اتيكيت تقديم هدايا يوم الأب العالمي 2021

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
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في يوم الأب العالمي، تكثر الكلمات الإيجابيّة الشاكرة لأهم فرض في الأسرة، تعبيرا منا عن حبنا له وامتنانا لوجوده في الحياة، ومن هنا نقدم لكم في السطور التالية اتيكيت تقديم هدايا يوم الأبالعالمي 2021:

-  سؤال الأب عن الهدّية التي يرغب في تلقّيها.

- يجب على الأم أن تسهّل الأمور لناحية إعداد قالب الحلوى ومشاركة الأطفال في المناسبة، إذا كانت أعمارهم تسمح بفهم معنى الاحتفال.

- لا يجب الإغفال عن معايدة أب الزوجة وأب الزوج في هذا اليوم المميز.

- واجب الأمّ مشاركة الأطفال في المناسبة، إذا كانت أعمارهم تسمح بفهم معنى الاحتفال

- يمكن للأبناء أن يتشاركوا في شراء هدية للأب لتقديمها له في المناسبة.

- تُوضع الهديّة النقديّة داخل مغلّف، وترفق بكلمات رقيقة، وتوقّع.، وفي حالة عدم وجود أموال فلا داعي لهذا فيمكن كتابة برقية للأب تعبيرا عن الحب.

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