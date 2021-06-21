مطار القاهرة يستقبل 243 رحلة تنقل 28 ألف راكب

أعلن مطار القاهرة الدولي عن استقبال 243 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، على مدار اليوم، تسيرها شركات الطيران، والشركة الوطنية مصر للطيران، لينقلوا ما يقرب من 28 ألف راكب عبر مطار القاهرة الدولي سواء وصول أو سفر.



كانت سلطات الحجر الصحي في المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR code» بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.



كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قد أعلن إنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تصريحات صحفية أنه لم يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأي وافد من أي دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووي السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبي.



وفي إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» ومنع انتشاره عبر المسافرين، يحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.



وتتحمل شركة الطيران تكاليف إجراء تحليل PCR لأي راكب يأتي إلى مصر، فضلًا عن تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى التغريم ماليًا ألف دولار لعدم الالتزام.



وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.