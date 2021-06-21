نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 21-6- 2021

وزير المالية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنجاح منظومة التأمين الشامل

"الإسكان": تقدم الأعمال بمشروعات الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي









قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الطرق من محطة القطار الكهربائي إلى سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة.. التفاصيل من هنا



