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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 21-6- 2021
الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:22 م
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تعرف على أسعار العملات اليوم الاثنين 21-6-2021 أمام الجنيه
استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 21-6-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار استقرارًا عند 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل 49.00 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، كما استقر اليورو أمام الجنيه مسجلًا 18.84 للشراء، 19.12 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى ثباتًا عند 21.96 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.. التفاصيل من هنا
وزيرة التجارة: إصدار 1186 شهادة للمصدرين بإجمالي 4.6 مليار جنيه
في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الأن 1186 شهادة لعدد 925 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 4,6 مليار جنيه وبصافي 4,3 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1601 شركة.. التفاصيل من هنا
وزيرا الإسكان والعدل يستعرضان الأراضى المطلوبة لمقار للشهر العقارى
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعاً لاستعراض الأراضى المطلوبة لإقامة المحاكم والمنشآت القضائية المختلفة التابعة لوزارة العدل، وكذا توفير مقار للشهر العقارى فى المدن الجديدة.. التفاصيل من هنا
وزير الإسكان يتابع مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقاهرة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمحافظة القاهرة، والخطة الموضوعة والإطار الزمنى لأعمال الإحلال والتجديد.. التفاصيل من هنا
وزير المالية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنجاح منظومة التأمين الشامل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الطبى الخاص لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال السعى الجاد للتعاقد مع كبرى المستشفيات.. التفاصيل من هنا
"الإسكان": تقدم الأعمال بمشروعات الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي
قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الطرق من محطة القطار الكهربائي إلى سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة.. التفاصيل من هنا
239.8 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والدول العربية في 2020
قال نائب وزير التجارة الصيني إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية وصل إلى 239.8 مليار دولار في 2020 حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لها.. التفاصيل من هنا
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