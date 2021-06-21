Advertisements

هيئة الدواء المصرية تعلن تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
انطلاقا من التكليفات الرئاسية بالأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصري، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصري، ومتابعة هيئة الدواء المصرية معاناة العديد من أبناء الوطن مصابي ضمور العضلات، كذلك رصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات، وهو ما دفع الهيئة إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري.

وفي هذا الإطار يسعد هيئة الدواء المصرية أن تزف بشرة سارة لمرضى ضمور العضلات؛ حيث قامت الهيئة بتسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات، وتؤكد هيئة الدواء المصرية أن هذا الإجراء سوف يساهم في تقليل معاناة المرضى، كذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.

يذكر أن ضمور العضلات الشوكي (SMA) هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل " التحدث، المشي،التنفس، البلع"، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب الرجاء يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع سفيان رحيمي

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

منذ أقل من ساعتين

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

01:43 م

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

02:39 م

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى