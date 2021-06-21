قتلى وجرحى بانفجار مخلفات حربية على الحدود مع إيران

أصدرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، بيانًا أعلنت فيه مقتل وإصابة ثلاثة مدنيين بانفجار مخلفات حربية على الحدود مع إيران.

وقال البيان: "مدنيا قتل وأصيب اثنين آخرين من الكسبة العاملين في جمع الحديد القديم، بانفجار إحدى المخلفات الحربية في منطقة الشلامجة على الحدود الفاصلة مع إيران".





وأضاف البيان: "وجه مركز شرطة شط العرب وقسم الأدلة والمتفجرات الدفاع المدني لإخلاء الجثة والمصابين، وأوعز لقيادة عمليات البصرة بإرسال الجهد الهندسي لمعالجة الألغام في المنطقة التي وقع فيها الحادث".

وفي وقت سابق، قتل مدني وأصيب آخر بانفجار مخلفات حربية في محافظة كربلاء جنوبي العراق، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.