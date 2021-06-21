Advertisements

قتلى وجرحى بانفجار مخلفات حربية على الحدود مع إيران

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أصدرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، بيانًا أعلنت فيه مقتل وإصابة ثلاثة مدنيين بانفجار مخلفات حربية على الحدود مع إيران.

 

وقال البيان: "مدنيا قتل وأصيب اثنين آخرين من الكسبة العاملين في جمع الحديد القديم، بانفجار إحدى المخلفات الحربية في منطقة الشلامجة على الحدود الفاصلة مع إيران".


وأضاف البيان: "وجه مركز شرطة شط العرب وقسم الأدلة والمتفجرات الدفاع المدني لإخلاء الجثة والمصابين، وأوعز لقيادة عمليات البصرة بإرسال الجهد الهندسي لمعالجة الألغام في المنطقة التي وقع فيها الحادث".

 

وفي وقت سابق، قتل مدني وأصيب آخر بانفجار مخلفات حربية في محافظة كربلاء جنوبي العراق، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قتلى وجرحى انفجار مخلفات انفجار العراق

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 18 ساعة

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم

مدرب الرجاء يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع سفيان رحيمي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ 17 دقيقة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

انتشار أمني مكثف في مدن العراق

ايران تغلق منفذ الشلامجة بعد حرق قنصليتها في البصرة

استئناف الملاحة النهرية بين العراق وإيران

السلطات العراقية توقف سفر مواطنيها إلى إيران دون فيزا

العراق يمنع دخول ألف إيراني يحملون تأشيرات مزورة

ألف إيراني يزوّرون تأشيرات دخول العراق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

01:43 م

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

02:39 م

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى