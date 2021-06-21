عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الزمالك تفكر في استعادة خدمات الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي، خلال الموسم المقبل.





وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، أن الأبيض لم يفكر في هذا الأمر، وأن كل ما أثير في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة.





وأكد أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب من قريب أو من بعيد، مشيرًا إلى وجود أسماء مرشحة لتدعيم الجبهة اليمنى، ولكن حمدي النقاز ليس من بينهم.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق مصر المقاصة، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.