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أسعار الحديد اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 في أسواق جمهورية مصر العربية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:00 م
أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد اليوم الاثنين الموافق الـ21 من يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 21 يونيو 2021

سعر طن حديد التسليح شركة عز اليوم الاثنين 21 يونيو يسجل 14600 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة بشاي اليوم اليوم الاثنين 21 يسجل 14500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة العتال اليوم الاثنين 21 يونيو يسجل 14450 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح المراكبي اليوم الاثنين 21 يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة عطية اليوم اليوم الجمعة 18 يونيو يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة سرحان اليوم الاثنين 21 يسجل 14300جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة المراكبي اليوم الاثنين 21 يونيو يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة المصريين اليوم الاثنين 21 يسجل 14500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة العشرى اليوم اليوم الاثنين 21 يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة مصر استيل اليوم الاثنين 21 يسجل 14350 جنيهًا.

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