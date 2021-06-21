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مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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تفقد الدكتورأكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الامتحانات التجريبية الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام بمدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات (أم المؤمنين الثانوية للبنات) ومدرسة صلاح سالم الثانوية بنين بشرق الفيوم.
 
حيث أدى طلاب الصف الثالث الثانوى الامتحان التجريبى الاسترشادى باللجان، وتفقد وكيل الوزارة عدد من اللجان بمدارس الفيوم، ووجه بضرورة إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأستمع " أكرم" لآراء الطلاب ومدى الأستفادة من المنظومة الجديدة والتأكد من تشغيل بوابات التعقيم، مشددًا على نظافة وتعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الفيوم والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.

مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)
مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)
مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)
مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)
مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)
مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)
مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)
مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)
مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)
مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)
مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)
مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)
مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)
مدير تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ويستمع لأراء الطلاب (صور)

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