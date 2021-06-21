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وزير الدفاع يلتقى وفد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وفد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك فى إطار تفعيل وتعزيز مسارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع فيما يتعلق بقضايا الأمن القومى.

تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الحالية والتهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومى فى كافة القضايا التى تمس عملها وبما يدعم ركائز الأمن القومى المصرى، موكدًا جاهزية وإستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام
التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على أمن مصر القومى فى ظل ما تموج به المنطقة
من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمى والدولى.

من جانبهم أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى وتأمين كافة الإتجاهات والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية، وتأمين الجبهة الداخلية والتصدى للمخاطر والتهديدات التى تستهدف أمن الوطن وإستقرارة، مؤكدين إعتزازهم بمشاركة القوات المسلحة فى القفزات التنموية التى تحققت على أرض الواقع فى ظل الجهود المكثفة للقيادة السياسية على الساحتين الداخلية والخارجية التى أسفرت عن إستعادة مصر لدورها الرائد فى المنطقة.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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