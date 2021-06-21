صيادلة الفيوم.. إحالة للمفوضين بخصوص الطعن على قرار وزيرة الصحة بخصوص تكليف دفعتي 2018-2019



وأكد"المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم"أنه تم إحالتها الي الطعن علي قرار وزيرة الصحة بخصوص تكليف دفعتي 2018و 2019 إلي هيئة المفوضين بالمحكمة لأخذ الرأي والتوصية وسير الطعن في خطواته القانونية.



وأكدت العريضة المقدمة من "المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم " أن التكليف في ذاته هو مهمه وطنية فكان مقصده وغايته هوتقديم خدمات وطنية عن طريق الأستفاده من ابنائه الطلاب الذين صابروا ودرسوا واجتهدوا حتي يكونوا ذخيرة الوطن من كفاءات علمية لتقديم يد العون ورد جزء من مسؤليتهم الي هذا الوطن فالتكليف حق أصيل لابنائه من خريجي كليات الصيدلة.



وأوضح الدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم، أن موقف نقابة الصيادلة بجانب خريجي كليات الصيدلة حتي وقف قراروزيرة الصحة بخصوص تكليف الصيادلة دفعتي 2018و 2019وتواصل دائم مع النقابات الفرعية والنقابة العامة التي استمرت في أرسال إنذارات لوزيرة الصحة ورفع قضايا في مجلس الدولة عن طريق محامي النقابة الفرعية بمحافظة الفيوم.





قال محمد شاهين المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم أن جلسات الطعن على قرار وزيرة الصحة بتكليف دفعتى ٢٠١٨ و٢٠١٩ بداء هذا الأسبوع وتقديم مذكره اشاد بها عدد كبير من ممثلي النقابات الفرعية بمحافظات مصر لحتواءها علي بنود قانونية مكتملة الأركان.