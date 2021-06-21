السفير الباكستاني بالقاهرة: السماح بدخول رجال الاعمال المصريين بدون تأشيرات

قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن العلاقات المصرية الباكستانية لديها أمكانيات هائلة للنمو مشيرا الي اتخاذ محموعة من المبادرات الثنائية الجديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية حيث قرر العربي تنظيم وفد من رجال الأعمال و المنتسبين للغرف التجارية لزيارة المناطق الصناعية الباكستانية بداية شهر أكتوبر المقبل لبحث كافة أوجه التعاون و التعرف علي فرص تنمية العلاقات الاقتصادية .





جاء ذلك خلال لقاء السفير الباكستاني والوفد المرافق له بالمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمقر اتحاد الغرف التجارية، ودعا العربي السفير الباكستاني لزيارة المناطق الصناعية المصرية ومصانع مجموعة العربي للصناعات الالكطترونية و التي بتلغ حوالي 35 مصنعا في 3 مناطق صناعية وتشكيل وفد رجال أعمال باكستاني لزيارة مصر و التعرف علي فرص الاستثمار المشتركة .





وأضاف العربي أن العلاقات التجارية الحالية لا تعبر عن عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين حيث بلغت التجارة البيمية خلال العام الماضي حوالي 364 ملايين دولار و يميل الميزان التجاري لصالح للجانب المصري حيث بلغت الصادرات المصرية لباكستان حوالي 251 ملاييت دولار بينما بلغت الواردات المصرية من باكستان حوالي 113 ملايين دولار .





وأضاف أن أهم الصادرات المصرية للسوق الباكستانية تتمثل في المستلزمات الطبية وخيوط الغزل القطنية والمنتجات والأدوات الكهربائية بينما تتمثل الواردات المصرية من السوق الباكستانية في الاقمشة و المنسوجات و الورق و الجلود و الأرز .





وحول الاستثمارات الباكستانية في مصر قال أن الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية تقدر بحوالي 394 ملايين دولار ويبلغ عدد الشركات حولي 106 شركة باكستانية و تعمل في القطاعات الصناعية و الخدمية و الانشائية و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .





ومن جانبه قال ساجد اقبال السفير الباكستاني بالقاهرة اصدار دولته لقرار الغاء نظام طلب التأشيرات المسبق لرجال الأعمال المصريين لتسهيل دخولهم لدولته و العمل بنظام التأشيرات عند الوصول دون الحاجة الي أجراءات التأشيرات وأكد عن عزم بلاده اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر علي رأسها تبادل الوفود التجترية ووضع دراسات جادة لتنمية العلاقات الاقتصادية و التصنيع المشترك و المساهمة المشتركة في مشروعات اعادة اعمار العراق و مشروعات القيمة المضافة بالاافة الي تنمة العلاقات التجارية و تنمية التجارة البينية .





ودعا ساجد رئيس اتحاد الغرف التجارية لتبادل الوفود التجارية لبحث كافة أوجه التعون علي أرض الواقع .