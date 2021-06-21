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اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تنفيذ اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية للأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة، وذلك ضمن فاعليات التدريب العملي المشترك بين محافظة الإسكندرية وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، للوقوف على استعداد الجهات التنفيذية بالمحافظة على مجابهة الأزمات والكوارث (صقر 78 ) والذي ينفذ خلال الفترة من 20_ 22 يونيو 2021.

جاء ذلك بحضور مساعد رئيس فرع التنسيق المدني بهيئة عمليات القوات المسلحة، والمستشار العسكري للمحافظة، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وجميع الجهات التنفيذية.

ووجه المحافظ الشكر لقيادات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الشعبي والعسكري لمجهوداتهم المبذولة، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم أي دعم أو تسهيلات بالمعدات والمركبات اللازمة لنجاح التجربة العملية وتخطي أي أزمة.
 
وتابع محافظ الإسكندرية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عملية الاصطفاف، ومدى قدرة المركبات والمعدات المشاركة على التحرك الفوري لمواجهة أية أزمات أو كوارث محتملة، حيث اصطفت معدات ومركبات وسيارات بمختلف الأنواع والأحجام من معدات الحملات الميكانيكية بالأحياء التابعة للمحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسعاف ومختلف الجهات.

وتضمن الاصطفاف؛ عروض لطلبة المدارس العسكرية بمحافظة الإسكندرية والتي تعكس مستوى الانضباط والتدريب وتنمية روح الولاء والانتماء عند الطلاب.
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"
اصطفاف مركبات الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لبدء برنامج "صقر ٧٨"

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