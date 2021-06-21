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إلغاء مباراة الأردن و جنوب السودان بتصفيات كأس العرب

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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قرر الإتحاد الدولى واللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب إلغاء مباراة الأردن و جنوب السودان والتى كان مقررا إقامتها مساء اليوم باستاد خليفة الدولى ضمن تصفيات كأس العرب الأولى للمنتخبات بسبب إصابة بعض أفراد بعثة منتخب جنوب السودان بفيروس كورونا.

وأثبتت الفحوصات إيجابية عينات pcr مرتين إصابة 7 لاعبين بالإضافة لإحتمالية إصابة 5 لاعبين أخرين مع ثبوت مخالطة 7 لاعبين أخرين للحالات المصابة وتم عزل جميع العناصر وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة بدولة قطر مستضيف التصفيات.

وتم إعتماد فوز منتخب الأردن بنتيجة 3-0 وصعوده لدور المجموعات الرئيسى لبطولة كأس العرب مع إرجاع قيمة التذاكر للجماهير التى قامت بشراء تذاكر لحضور المباراة.

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