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ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ضربة موجعة اليوم الأثنين وذلك قبل إنطلاقة الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إستبعاد المهاجم عثمان ديمبلي من تشكيلة الديوك الفرنسية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وخرج ديمبلي مصاب خلال تعادل منتخب بلاده مع المنتخب المجري بهدف واحد لكلًا منهما لحساب مباريات الجولة السادسة السبت الماضي.

في الوقت الذي أشارت فيه بعض التقارير الصحفية إلى أن الإصابة التي تعرض لها ديمبلي سوف تبعده عن الملاعب لمدة شهرين ما يعني أنه لن سيكون ضمن فترة الإعداد التي سيخوضها أبناء كومان الشهر القادم.

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