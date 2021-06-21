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عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على مصير مديره الفني الأرجنتيني رودلفو اروابارينا وذلك بعد التعادل السلبي مع فريق نادي الرجاء المغربي يوم أمس الأحد لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

نجح مسئولو نادي بيراميدز في التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق، علي ماهر، المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي، الذي سيتولى المهمة خلفاً للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني الحالي للفريق.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن مسئولى نادي بيراميدز حصلوا على توقيع علي ماهر من أجل تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن بيراميدز أنهي كل العقود وأعطي المدير الفني كل الضمانات التي طالب بها مسؤولي الفريق السماوي، وفي حالة عدم موافقة المصري علي رحيلة سيدفع السماوي الشرط الجزائي، الذي وصل إلي 5 مليون جنية. 

وعلم " الفجر الرياضي " أن المدير الفني الجديد للفريق السماوي، يريد الاستغناء عن كبار السن وكانت هناك قائمة حاضره بالراحلين بداية من الموسم الجديد، الاستغناء عن بعض اللاعبين الأساسيين وكبار السن، وعلى رأسهم شريف إكرامي.

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