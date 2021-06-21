"منظومة الفاتورة الإلكترونية" فى ندوة لمصلحة الضرائب بالتعاون مع جمعية مستثمرى السادات





أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية خاصة مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا ، وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية ، والتى من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة ، لافتًا إلى أن هناك تواصل مثمر بين مصلحة الضرائب المصرية ، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى ، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع ، بأهم المستجدات الضريبية ، وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية.





وقال " عرفات راشد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة السادات" إنه انطلاقا من الدور الريادي لجمعية مستثمري مدينه السادات وبالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية المستمر في نشر الوعي الضريبي وبمناسبة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تحقيقا لرؤية مصر 2030 فقد حرصنا على التنسيق مع مصلحة الضرائب لعقد سلسلة من الندوات على مدار الشهور المقبلة لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها على المستثمرين.





جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع جمعية مستثمرى مدينة السادات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، ذلك بحضور ، شريف خليفة المدير التنفيذي لجمعية مستثمري مدينة السادات ، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة ، وعدد من أعضاء الجمعية .





وتوجه " شريف خليفة المدير التنفيذي لجمعية مستثمري مدينة السادات" بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية وإلى عبير الحاوى رئيس مركز التدريب الضريبى بمحافظة المنوفية على الجهود المبذولة لرفع الوعى لدى الممولين بصفة عامة ولدى ممولى المنطقة الصناعية بمدينة السادات بصفة خاصة ، وذلك من خلال التعاون مع الجمعية ، مؤكدا أن تنظيم هذه الندوة بحضور مجموعه من الشركات الممثلين لممولي الضريبة و بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية هو تجسيد للتواصل المباشر من المصلحة مع أصحاب الأعمال و المستثمرين في تلك الفترة الإنتقاليه من النظام الورقي إلي النظام المميكن بصوره كاملة و هذا يمثل انعكاس لرغبة مصلحة الضرائب المصرية و جمعية مستثمري مدينة السادات في نشر الوعي الضريبي بين الممولين بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات ، وذلك بما يضمن التطبيق الصحيح لما هو جديد وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ .





و قال الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية " أن مصلحة الضرائب حريصة على التطبيق التدريجى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة للمنظومة منذ 15 مايو الماضى ، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية ، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا .





وتابع الدكتور " الجيار " قائلا إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات ، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.





وقام الدكتور " الجيار " بشرح إجراءات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية موضحًا الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وكذلك الفوائد التى ستعود عليهم بعد تطبيقها على المدى البعيد .





وأوضح " الجيار " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني



