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"العرابي": الدبلوماسية المصرية حققت تقدمًا واسع النطاق بقضية السد الإثيوبي (فيديو)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية وخاصة الرئاسية تقوم بدور واسع النطاق خلال هذه الفترة لتحقيق هدف استراتيجي هام وهو استقرار المنطقة واستتباب الأمن فيها.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن تحركات مصر بالنسبة لغزة والوضع في ليبيا تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتقارب المصري اليوناني أمر هام وضروري في هذا المحور، وخاصة محور البحر الأبيض المتوسط.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية تسعى حاليًا للحصول على تأييد واسع النطاق في قضية السد الإثيوبي التي تعتبر قضية وجود، لافتًا إلى أن النشاط المصري في هذا الملف حقق تقدمًا كبيرًا، مشددًا على أن اليونان دولة فعالة في الاتحاد الاوروبي وتستطيع ان تؤثر في سياساته ومواقفه، موضحًا أن العلاقات الثنائية بين مصر وكل دولة بالاتحاد الأوروبي على حدة من شأنها دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف ثابتة وأكثر تقدمًا في العديد من الملفات.

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