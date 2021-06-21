Advertisements

المالية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل

الإثنين 21/يونيو/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الطبى الخاص لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال السعى الجاد للتعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة والاعتماد؛ بما يُسهم فى توسيع شبكة خدمات «التأمين الصحى الشامل» على مستوى الجمهورية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين المنتفعين بهذا المشروع القومى، سواءً ببورسعيد أو غيرها من محافظات المرحلة الأولى التى نسابق الزمن لتطبيق هذه المنظومة الجديدة بها.

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أننا نسعى أيضًا لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل، مشددًا على أن قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذى يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية. 

أجرى حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يرافقه  الدكتور فريد الجارحى عضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، جولة ميدانية بمستشفى العربى بالمنوفية الذى تم التعاقد معه لخدمة المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل خاصة فى ظل ما يوفره من إمكانات ضخمة تُسهم فى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، فى كل التخصصات، وتؤهله لإجراء الجراحات الكبرى بدقة عالية خاصة عمليات زراعة الأعضاء وغيرها. 

أكد حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نستهدف التعاقد مع كبرى المستشفيات لتعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومى خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من ٣٠٠ جنيه، موضحًا أننا نستهدف توفير رعاية صحية متميزة للمنتفعين بأكثر من ٢٥٠٠ خدمة طبية تغطى كل الأمراض، وأنه يحرص على الجولات الميدانية لمتابعة الأداء بالمستشفيات المشتركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل، والتأكد من جودة الخدمة ورضاء المواطنين.

أخبار تهمك

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

منذ ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ ساعة

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الرجاء يرد على إهتمامات الزمالك

منذ 34 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 19 ساعة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

04:00 م

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

04:30 م

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

01:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى