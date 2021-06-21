نبؤة فرج فودة وتنظيم الإخوان في تونس (فيديو)













قبل حوالي 30 سنة، تنبأ المفكر المصري الراحل فرج فودة بما يحدث الآن في تونس، بالتفاصيل والأسماء أيضا، حيث كان له احتكاك مباشر بتجربة تنظيم الإخوان هناك، أوردها في مقال له بعنوان "لا بد من تونس ولو طال السفر"، سرد فيه ما لمسه من تبني حركة النهضة للأفكار المتطرفة.

توقع فرج فودة في مقاله الدور الذي سيلعبه في المستقبل قائد الحركة المقيم في باريس آنذاك راشد الغنوشي، مشبها إياه بالخميني، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

وفي مقاله، عبر فودة عن انزعاجه من ازدواجية الخطاب السياسي التونسي، فعلى السطح ما يسمى بحزب النهضة، الذي يتوجه للمثقفين والليبراليين، ويقدم خطابا معتدلا ظاهريا يتحاشى الصدامات والتحريمات.