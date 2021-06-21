Advertisements

أبوطالب العيسوي يقترب من العوده للدوري العماني وعرض من المحرق البحريني

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
اقترب ابوطالب العيسوي المدير الفني السابق لنادي الاسماعيلي من العوده من جديد للتدريب في الدوري العماني حيث تلقي عرضان رسميان في الساعات الماضيه من ناديي عمان والنهضه العماني احد انديه المقدمه في البطوله العمانيه ويفاضل ابوطالب العيسوي بين العرضين العمانيين وعرض المحرق البحريني وعده عروض سعوديه بدوري الشباب السعودي ودوري القسم الثاني بعد أن قرر تأجيل التعاقد مع أحد انديه القسم الثاني الشهيره في مصر لما بعد دراسه العروض الماليه الخليجيه .

وقرر العيسوي اصطحاب علي يحيي نجم الزمالك السابق ونادي القناه خلال تجربته الخليجيه القادمه كمدرب عام بجهازه الفني الجديد .

الجدير بالذكر أن مدرب الدراويش السابق كان له عده تجارب خليجيه بانديه صور والنهضه العماني والجبلين السعودي بخلاف تجاربه المحليه في مصر مع انديه الاسماعيلي وحرس الحدود والقناه ونجوم المستقبل وماليه كفر الزيات .

ويعد العيسوي من المدربين المميزين والمعروف عنه خبرته باكتشاف المواهب منذ جيل سيد معوض والنحاس وبركات ومحمد عبدالله مرورا بجيل عبدربه والسعيد وفتحي انتهاءا بجيل السوليه و ابراهيم حسن والوحش وعماد حمدي وباهر المحمدي  واخيرا الشباب الذي تم تصعيده مؤخرا في الفريق الاول بنادي الاسماعيلي امثال الضرف ومحمد عبدالسميع ميعه وبيومي.

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

منذ ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ ساعة و نصف

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الرجاء يرد على إهتمامات الزمالك

منذ نصف ساعة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ أقل من ساعة

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

04:00 م

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

04:30 م

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

01:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى