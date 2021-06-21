أبوطالب العيسوي يقترب من العوده للدوري العماني وعرض من المحرق البحريني

اقترب ابوطالب العيسوي المدير الفني السابق لنادي الاسماعيلي من العوده من جديد للتدريب في الدوري العماني حيث تلقي عرضان رسميان في الساعات الماضيه من ناديي عمان والنهضه العماني احد انديه المقدمه في البطوله العمانيه ويفاضل ابوطالب العيسوي بين العرضين العمانيين وعرض المحرق البحريني وعده عروض سعوديه بدوري الشباب السعودي ودوري القسم الثاني بعد أن قرر تأجيل التعاقد مع أحد انديه القسم الثاني الشهيره في مصر لما بعد دراسه العروض الماليه الخليجيه .





وقرر العيسوي اصطحاب علي يحيي نجم الزمالك السابق ونادي القناه خلال تجربته الخليجيه القادمه كمدرب عام بجهازه الفني الجديد .





الجدير بالذكر أن مدرب الدراويش السابق كان له عده تجارب خليجيه بانديه صور والنهضه العماني والجبلين السعودي بخلاف تجاربه المحليه في مصر مع انديه الاسماعيلي وحرس الحدود والقناه ونجوم المستقبل وماليه كفر الزيات .





ويعد العيسوي من المدربين المميزين والمعروف عنه خبرته باكتشاف المواهب منذ جيل سيد معوض والنحاس وبركات ومحمد عبدالله مرورا بجيل عبدربه والسعيد وفتحي انتهاءا بجيل السوليه و ابراهيم حسن والوحش وعماد حمدي وباهر المحمدي واخيرا الشباب الذي تم تصعيده مؤخرا في الفريق الاول بنادي الاسماعيلي امثال الضرف ومحمد عبدالسميع ميعه وبيومي.



