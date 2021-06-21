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تعرف على موعد عيد الأضحى 2021 والأيام المتبقية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:49 م
عيد الأضحى 2021
عيد الأضحى 2021
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موعد عيد الأضحى 2021 .. يحتفل المسلمون في كافة أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يتنافسون فيما بينهم على نيل الخيرات واكتناز الحسنات وفعل الطاعات والتبرك باليوم الذي فدى فيه ربنا جل وعلا سيدنا إسماعيل بذبح عظيم.

عيد الأضحى 2021

ويعتبر عيد الأضحى 2021 أحد أهم المناسبات التي تحل على المسلمين لما فيها من فضائل كبيرة، وأيام طيبة مباركة وأهمها وقفة شهر ذي الحجة وفريضة الحج ووقفة عرفات التي يعقبها عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى 2021

ويتساءل الكثيرون عن موعد عيد الأضحى 2021 وعدد أيام الأجازة التي ستمنحها الدولة للعاملين بالقطاعين الخاص والعام، بعدما انتهى عيد الفطر المبارك، منذ أيام.

موعد عيد الأضحى 2021 ميلادياً

ومن جانبه، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد عيد الأضحى 2021 سيكون الثلاثاء الموافق الـ20 من يوليو 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد للشهور العربية و الهجرية.

موعد عيد الأضحى 2021 هجرياً

وأشار المعهد إلى أن موعد عيد الأضحى 2021 سيكون يوم 10 ذو الحجة 1442 هجريا المقبل، بمختلف الدول العربية والإسلامية، وهو الموعد المحدد لجميع الدول العربية الإسلامية لارتباطه بشهر ذو الحجة و موسم الحج الإسلامي بخلاف عيد الفطر.

تحديد موعد عيد الأضحى 2021

ويحدد موعد عيد الأضحى 2021 بحسب موعد أول أيام ذوي الحجة 1442 هجريا، حيث أن أول أيام شهر ذو الحجة المبارك 1442 هجريا، سيوافق 11 يوليو المقبل فلكيا الموافق يوم الأحد.

موعد عيد الأضحى 2021 وإجراءات كورونا

واتبعت جمهورية مصر العربية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ولاسيما مع قرب موعد عيد الأضحى 2021 حيث اعتاد الناس على الخروج في التجمعات من أجل التنزه والترويح عن أبنائهم وإدخال السرور عليهم.

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