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سلامة : النهوض بالاقتصاد من خلال الاهتمام بالبيع والتسويق الالكترونية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر
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انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف ومتابعة النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب والمهندس سمير صبري أمين شئون الصناعة والتجارة بالأمانة المركزية، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل امين التنظيم بالجيزة

عقدت امانة الصناعة والتجارة بمحافظة الجيزة  اجتماع بحضور المهندس محمود سلامة امين شئون الصناعة والتجارة والمهندس احمد زايد الامين المساعد للصناعة والتجارة والدكتور احمد الشيمى الامين المساعد 
والاستاذ احمد السيد الامين المساعد وباقي اعضاء الامانة وامناء الصناعة والتجارة على مستوى المراكز والاقسام بمحافظة الجيزة  
اجتمع المهندس محمود سلامة امين شئون الصناعة والتجارة لحزب مستقبل وطن محافظة الجيزة" مع امناء المراكز للتوعية للدور الحزبي مع قطاع المصنعين واصحاب الشركات التجارية للنهوض اقتصاديا 
خلال اللقاء وفي كلمته الذي القاها المهندس محمود سلامة أكد على انه تم ترتيب اوجه التعاون بين امانة الصناعة والتجارة وقطاع المصنعين على مستوى المحافظة من حصر للمشاكل والتحديات وكيفية حلها والتعريف بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد 
فيما أشار المهندس محمود سلامة علي انه طالب بوضع تقارير من قبل جميع امانات المراكز والاقسام عن مشاكل المصنعين والشركات التجارية وسوف يتم مناقشتها فى الاجتماع القادم للوقوف على كيفية حلها والمساهمة فى طرحها للسادة النواب لبحث الحلول الممكنة
فيما أوضح المهندس محمود سلامة بان هذا المؤتمر   سوف يكون بشكل شهري لزيادة الوعي والتدريب على البيع والتسويق الالكتروني للنهوض بالاقتصاد      وعمل زيارات ميدانية للمراكز والأقسام للمتابعة والتوعية لأهمية هذا النوع من التدريب 

وقد أوضح المهندس محمود سلامة   على إن امانة الصناعة والتجارة على استعداد لمساعدة المصانع والشركات لتوفير العمالة المدربة وتوفير التدريب لمناسبة العمالة لسوق العمل ونشر الفكر البيعي والتسويقي الإلكتروني الحديث والتوعية بالقوانين وكيفية تسجيل الشركات واستفادتها من الجزء التدريبي والتمويلي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق سلسلة الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين

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