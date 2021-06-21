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سلامة : النهوض بالاقتصاد من خلال الاهتمام بالبيع والتسويق الالكترونية
الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:57 م
الفجر
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انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف ومتابعة النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب والمهندس سمير صبري أمين شئون الصناعة والتجارة بالأمانة المركزية، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل امين التنظيم بالجيزة
عقدت امانة الصناعة والتجارة بمحافظة الجيزة اجتماع بحضور المهندس محمود سلامة امين شئون الصناعة والتجارة والمهندس احمد زايد الامين المساعد للصناعة والتجارة والدكتور احمد الشيمى الامين المساعد
والاستاذ احمد السيد الامين المساعد وباقي اعضاء الامانة وامناء الصناعة والتجارة على مستوى المراكز والاقسام بمحافظة الجيزة
اجتمع المهندس محمود سلامة امين شئون الصناعة والتجارة لحزب مستقبل وطن محافظة الجيزة" مع امناء المراكز للتوعية للدور الحزبي مع قطاع المصنعين واصحاب الشركات التجارية للنهوض اقتصاديا
خلال اللقاء وفي كلمته الذي القاها المهندس محمود سلامة أكد على انه تم ترتيب اوجه التعاون بين امانة الصناعة والتجارة وقطاع المصنعين على مستوى المحافظة من حصر للمشاكل والتحديات وكيفية حلها والتعريف بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد
فيما أشار المهندس محمود سلامة علي انه طالب بوضع تقارير من قبل جميع امانات المراكز والاقسام عن مشاكل المصنعين والشركات التجارية وسوف يتم مناقشتها فى الاجتماع القادم للوقوف على كيفية حلها والمساهمة فى طرحها للسادة النواب لبحث الحلول الممكنة
فيما أوضح المهندس محمود سلامة بان هذا المؤتمر سوف يكون بشكل شهري لزيادة الوعي والتدريب على البيع والتسويق الالكتروني للنهوض بالاقتصاد وعمل زيارات ميدانية للمراكز والأقسام للمتابعة والتوعية لأهمية هذا النوع من التدريب
وقد أوضح المهندس محمود سلامة على إن امانة الصناعة والتجارة على استعداد لمساعدة المصانع والشركات لتوفير العمالة المدربة وتوفير التدريب لمناسبة العمالة لسوق العمل ونشر الفكر البيعي والتسويقي الإلكتروني الحديث والتوعية بالقوانين وكيفية تسجيل الشركات واستفادتها من الجزء التدريبي والتمويلي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق سلسلة الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين
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