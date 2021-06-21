تفاصيل اجتماع وكيل مديرية الصحة بالمنوفية بمسئولي السلامة والصحة المهنية

في إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتنفيذا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية والاستاذ الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.



إجتمعت اليوم السيدة الدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية، بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالإدارات الطبية والمستشفيات، بحضور الدكتورة أميرة السبع، مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية وأعضاء الإدارة،حيث أكدت سيادتها علي إستكمال جهاز السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات، ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتواصل الدائم مع مديري المستشفيات ومناقشة هذه التقارير لتلافي السلبيات، مشيرًا سيادتها إلي إعداد تقارير يومية للمصاعد الكهربائية والديزل بالمستشفيات، وشبكات الغازات وتانكات الاكسجين بالإضافة إلي تحديث البيان الخاص بطفايات الحريق بجميع المستشفيات.



كما تم التنبيه بتنفيذ قرارات لجنة المحافظة برئاسة السيد اللواء السكرتير العام المساعد بخصوص إشتراطات الحماية المدنية وإتباع إجراءات السلامة الخاصة بتانك الأكسجين وشبكة الغازات، وكذلك مناقشة الإعداد والتجهيز لعقد دورات تدريبية لمسئولي السلامة والصحة المهنية بالإدارات والمستشفيات بداية من الأسبوع المقبل.



يأتي ذلك في إطار الارتقاء بمستوى المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.



