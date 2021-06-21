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التشكيل الرسمي لمباراة هولندا ضد مقدونيا الشمالية في يورو 2020

الإثنين 21/يونيو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن فرانك دي بور التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المنتخب الهولندي مواجهة منتخب مقدونيا الشمالية اليوم الاثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2020.

وجاءت تشكيلة المنتخب الهولندي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : ستيكلنبرج.
خط الدفاع : ماتياس دي ليخت، ستيفان دي فري، فينالدوم.
خط الوسط:، فان انهولت، جرافينبيرش، دالي بليند، مالين، فرينكي دي يونج.
خط الهجوم : ديباي ودومفريس.

في الوقت الذي يلعب فيه منتخب مقدونيا الشمالية كالآتي :-

حراسة المرمى : ديمتريفسكي
خط الدفاع : اديمي، موسيليو، تريكوفسكي، اليوسكي، ترايكوفسكي
خط الوسط : ريستوفسكي، فيلكوفسكي، باردي وإلماس
خط الهجوم : بانديف.

ويتصدر منتخب هولندا، المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله للدور الثاني في البطولة القارية فيما يقبع منتخب مقدونيا الشمالية في ذيل الترتيب دون رصيد، بعد خسارتين أمام النمسا وأوكرانيا.

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