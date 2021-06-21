التشكيل الرسمي لمباراة هولندا ضد مقدونيا الشمالية في يورو 2020





أعلن فرانك دي بور التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المنتخب الهولندي مواجهة منتخب مقدونيا الشمالية اليوم الاثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2020.





وجاءت تشكيلة المنتخب الهولندي على النحو التالي :-





حراسة المرمى : ستيكلنبرج.

خط الدفاع : ماتياس دي ليخت، ستيفان دي فري، فينالدوم.

خط الوسط:، فان انهولت، جرافينبيرش، دالي بليند، مالين، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم : ديباي ودومفريس.





في الوقت الذي يلعب فيه منتخب مقدونيا الشمالية كالآتي :-





حراسة المرمى : ديمتريفسكي

خط الدفاع : اديمي، موسيليو، تريكوفسكي، اليوسكي، ترايكوفسكي

خط الوسط : ريستوفسكي، فيلكوفسكي، باردي وإلماس

خط الهجوم : بانديف.





ويتصدر منتخب هولندا، المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله للدور الثاني في البطولة القارية فيما يقبع منتخب مقدونيا الشمالية في ذيل الترتيب دون رصيد، بعد خسارتين أمام النمسا وأوكرانيا.