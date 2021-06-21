نجم الرجاء يرد على إهتمامات الزمالك





حسم واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي الجدل الذي أثير حول إنتقاله لفريق نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.





وقال بين مالانجو نجم الفريق المغربي في تصريحات تلفزيونية إنه لا يخفي على أحد القيمة الكبيرة الخاصة بنادي الزمالك في قارة إفريقيا والمنطقة العربية.





وأضاف:" لم يصلني أي عرض للرحيل إلى صفوف القلعة البيضاء ومازلت مصممًا على أنني مرتبط بعقد رسمي مع فريق نادي الرجاء:"





وأنهى :" كل ما يشغلنا حاليًا هو المانفسة على جميع الألقاب الممكنة التي نخوضها وأتمنى أن أكون من المساهمين لحصد لقب الكونفدرالية والدوري".



