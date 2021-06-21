وزير الري يصل جوبا فى مستهل زيارة رسمية لدولة جنوب السودان

إستقبل ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان، والسفير الدكتور محمد قدح السفير المصري لدى دولة جنوب السودان وعدد من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى والوفد الرسمي المرافق له إلى مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، وذلك فى مستهل زيارة رسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة خلال الفترة " 25 - 21 " يونيو 2021.



وصرح الدكتور محمد عبد العاطي أن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في دولة جنوب السودان الشقيق، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان.



ومن جانبه عبر مناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان عن سعادته بزيارة الدكتور عبد العاطي والوفد المرافق لسيادته والتي تأتى في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين وتطلعه لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.



ومن المقرر ان يناقش الوزيران، "عبد العاطى وماناوا بيتر"، التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، كما سيلتقي الدكتور محمد عبد العاطى بعدد من كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان، بالإضافة لتفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها بدولة جنوب السودان، وافتتاح المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها لخدمة الأهالي بدولة جنوب السودان الشقيقة، بالإضافة للإتفاق على الخطوات المستقبلية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية المقترحة.

