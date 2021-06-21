بعد توقف دام 5 سنوات.. بدء العمل بمحطة الشرب بدقميرة في كفرالشيخ

تشهد مدينة كفر الشيخ وقرى المركز، عدد من الحملات المتنوعة، ما بين حملات إزالة إشغالات ونظافة بالعاصمة والقرى، إضافة إلى حملة نظافة لرفع الاتربة برافد الطريق الدولي الساحلي" كفر الشيخ بلطيم"، وبدء العمل في عدد من المشروعات المتوقفة منذ عدة سنوات بعدد من القرى، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



حيث تابع اللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملة النظافة لليوم الثالث على التوالي على الرافد الدولي بالجليدر، وحملة إزالة الإعلانات المخالفة من شوارع العاصمة، إضافة لبدء العمل في محطة مياه الشرب بقرية دقميرة بعد توقف لأكثر من 5 سنوات، كما وجه بالعناية بالحدائق العامة المجانية.



كما تفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال الجارية بخط الطرد لمشروع الصرف الصحي لقرية شنو، والذي يمر في مرحلته الأخيرة بقرية دفرية، تمهيدا لربطه بمحطة الصرف الرئيسية بسخا، موجها نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس قرية الحمراوي، بالتواجد المستمر على رأس العمل،مشددا بعدم توقف العمل،لرفع المعاناة على أهالي قرية شنو، وإصلاح ورصف الطريق الرئيسي للقرية، وتنفيذا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.



فيما تابع العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، آخر المستجدات لمشروع الصرف الصحي، والانتهاء من الاعمال المدنية والميكانيكية بمحطتي الرفع الفرعية والرئيسية من حيث جاهزيتهم لاستقبال مياه الصرف بالمدينة بعد الانتهاء من أعمال توصيل الوصلات المنزلية، وجاري الانتهاء من أعمال محطة المعالجة الرئيسية بالحماد، والتي ستقوم باستقبال مياه الصرف من مدينة المصيف لمعالجته.