"متهم باغتصاب نجلته".. إصابة شخص ألقي بنفسه من الطابق الرابع لمحكمة كفرالدوار (صور)

شهدت محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، واقعة مؤسفة، حيث أقدم متهما على الهروب أثناء تواجده بالمحكمة لعرضه على النيابة العامة، والقي بنفسه من الطابق الرابع وسقط على سيارة أسفل المحكمة، مما أحدث تلفيات بها وإصابة بجروح وكدمات، وتم إلقاء القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة وأفراد أمن المحكمة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، بلاغا يفيد بمحاولة المتهم "يوسف ف.ي" 42 عاما، مقيم بقرية دفشو التابعة لمركز كفر الدوار، الهروب والقفز من الطابق الرابع من محكمة كفر الدوار، أثناء تواجده بالمحكمة تمهيدا لعرضه على النيابة، في قضية اغتصاب نجلته 17 عاما تحت تهديد السلاح الأبيض.



وبالانتقال والفحص تبين سقوط المتهم على سيارة أسفل المحكمة مما أحدث به بعض الإصابات وكسر زجاج السيارة، وتم إلقاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.