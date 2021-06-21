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بنسبة نجاح ٧٧ % .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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اعتمد مساء اليوم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسى الحالي، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادى، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام ٧٧.٩ % للإعدادية العامة.

الجدير بالذكرأن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٧٩٨٧٦ طالب، والحاضرين ٧٩٦٩٨، وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٦٢٠٨٦ طالب، في حين بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية ٦٢٥٥ طالب، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين ٥٧٥٧، وبلغ عدد الناجحين ٤٧٩٨ طالب، بنسبة نجاح بلغت ٧٦.٧ %، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣.٣% حيث تقدم ١٢ طالب، وبلغ عدد الناجحين ١٠ طلاب، وبالنسبة للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، بلغت نسبة النجاح ٩١ %، حيث تقدم للامتحان ٣٣ طالب، وبلغ عدد الناجحين ٣٠ طالب، في حين بلغت نسبة النحاج لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية ٩٣.٧% حيث تقدم للامتحان ١٢٧ طالب، وبلغ عدد الحاضرين ١١٩ طالب.

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