السجن 3 سنوات لـ 4 أشخاص متهمين بالتعدي على "مسن" بالضرب حتى الموت بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق 4 متهمين بالتعدي على "مسن" بالضرب ما أدى لوفاته بالسجن 3 سنوات لكل منهم.



صدرالحكم برئاسة المستشار سلامه سالم جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هيثم حسن الضوى ومدحت سالم محمد ونبيل شكري وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.



تعود أحداث القضية رقم ۱۷۰۳۸ لسنة ۲۰۲۱ جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 184 لسنة ۲۰۲۱ حصر تحقيق والمقيدة برقم ۸۹۵ لسنة ۲۰۲۱ كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبط كل من "حسام. م. ا. ع. ا " 20 سنة حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بدائرة قسم ثاني الزقازيق و"حسام. ح. م. خ. إ " 19 سنة عاطل ومقيم، بالزقازيق و" محمد. م. م " ۲۸ سنة حداد ومقيم، بمدينة الزقازيق و"الصادق. ن. ا. ا. م " سنة ۱۸، طالب مقيم بمدينة الزقازيق بتهمة ضرب المجني عليه " سمير. م. ع. د "، بأن قاموا بالتعدي عليه يدفعه فسقط أرضا فحدثت إصابته والتي أودت بحياته ولم يكونوا قاصدين من ذلك.



وأفاد "يوسف. و. م. س " ۱۷سنة مقيم شارع البهنسي الأشارة الزقازيق بأنه حال تواجده بمكان حدوث الواقعة حدثت مشادة بين المتهمين وبين المجني عليه ( جده ) فقام بالتوجه صوب المجني عليه الاستبيان أمره فأبصره ملقي علي الأرض وأبصر وجود دماء علي أنفه وعقب ذلك توفي في الحال.



وتوصلت تحريات الشرطة إلى حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي والأسلحة البيضاء من قبل المتهمين وسقط خلالها المجني عليه على وجهه متوفيا في الحال.