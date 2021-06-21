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تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الإثنين 21/يونيو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم اليوم الاثنين، تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة في موانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينة حاويات، وغادرته 3 سفن حاويات، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ، ومن المنتظر وصول 4 سفن.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وأخرى بضائع عامة ، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية ; لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

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