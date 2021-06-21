تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد





ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم اليوم الاثنين، تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة في موانئ بورسعيد.





وأوضحت المنطقة، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينة حاويات، وغادرته 3 سفن حاويات، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ، ومن المنتظر وصول 4 سفن.





وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وأخرى بضائع عامة ، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية ; لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.