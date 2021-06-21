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جهود مكثفة لتطعيم كبار السن بالشرقية بلقاح كورونا في المنازل

الإثنين 21/يونيو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قامت الفرق الطبية المتحركة بالإدارة الصحية بالزقازيق في الشرقية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩، ضمن برنامج الزيارات المنزلية، بتطعيم المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وغير القادرين علي الحركة، بلقاح كورونا بمنازلهم، وذلك مراعاة لظروفهم الصحية وتيسيرًا عليهم من مشقة السفر، حيث تم التطعيم وقياس العلامات الحيوية للمواطنين، حفاظًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وسط إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم بالمنازل.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

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