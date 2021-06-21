في عهد السيسي.. كيف تطورت شبكات توزيع الكهرباء بقطاع أسوان؟

تشهد مصر تطورات هائلة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، الذي كان أحد أهم المشكلات التي عانى منها المصريون على مدار سنوات عدة، إذ كانوا يقضون أغلب اليوم دون كهرباء، بسبب الانقطاعات المتكررة، نتيجة ضعف البنية التحتية للمحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، ونتيجة للأزمات التي كان يعاني منها القطاع بشكل عام.



وجاءت مشكلة الكهرباء على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عمل منذ توليه حكم البلاد، في عام 2014، على دعم قطاع الكهرباء، لرفع كفاءة المحطات والشبكات، والقضاء على كل الأزمات التي تواجهه، والتي كانت سببا وراء الانقطاع المتكرر.



وبالفعل، حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجاحات عظيمة، قضت بها على انقطاع الكهرباء، من خلال رفع كفاءة محطات التوليد وشبكات التوزيع في مختلف محافظات الجمهوية، كما نجحت بشركاتها المختلفة في تحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.



ولعل خير دليل على ذلك، ما شهدته شبكات توزيع الكهرباء بقطاع أسوان، في نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، من تطورات، انعكست على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والمشتركين، البالغ حوالى 545 ألف مشترك، والقضاء على انقطاع التيار الكهربائي.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف تطوت شبكات الكهرباء بقطاع أسوان، خلال فترة حكم الرئيس السيسي:



- خلال الفترة من يوليو 2014، حتى أبريل 2021، تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء.



- تم تنفيذ خطط ومشروعات عدة بمحافظة أسوان، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه مقسمة على النحو التالي:



تطوير شبكات:



(خطة طموحة – ذاتية – حياة كريمة - إحلال هوائيات)، وبلغ قيمة ما تم تنفيذه لتطوير الشبكات بمحافظة أسوان خلال الفترة 705.6 مليون جنيه.



مبادرة حياة كريمة:



عملت وزارة الكهرباء وفق توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة أسوان، لـ9 قرى.



وحول المشروعات القومية، والمشروعات المنفذة للغير، قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات القومية، والمشروعات المنفذة للغير، بالنطاق الجغرافي للشركة، والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمصانع، والمدارس، والري، وغيرها، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن.



بلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة أسوان حوالى 783.4 مليون جنيه.



أشرفت شركة مصر العليا على مشروع توصيل التيار الكهربائي لاستصلاح 40 ألف فدان بمنطقة جنوب الوادي – توشكى.



وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن، حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة، مع تقليل عدد وفترات الأعطال.



خدمة العملاء:



- إنشاء وتشغيل مركز الإصدار الآلي، لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك، وفقا لأحدث الأنظمة العالمية، وبدأ بالفعل اعتبارا من أول يوليو 2020.



- الالتزام ببرنامج القراءة الموحد، وربطه مع مركز الإصدار، لتحقيق مبدأ الشفافية، وضمان كل حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه، والقضاء تماما على الشكوى من عشوائية القراءة.



- الانتهاء من تطوير 9 مراكز خدمة عملاء، من إجمالي 9 مراكز بقطاع كهرباء أسوان.



- تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة، وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإلكترونية.



- تسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل، من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.



- توفير منافذ سداد إلكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.