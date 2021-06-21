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اتحاد الكرة يؤكد: لم نحسم مشاركة مصطفى محمد في طوكيو

الإثنين 21/يونيو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أكد مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، أن الجبلاية لم تتسلم أى رد رسمى من نادى جالتا سراى التركي بشأن مشاركة مصطفى محمد خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

مشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر في طوكيو 

وأوضح مسؤولو الاتحاد المصري أن التواصل لا يزال قائما مع جميع الأندية التى يشارك فيها لاعبو الفراعنة المحترفون ممن يريد  شوقى غريب ضمهم لقائمة المنتخب المصري الأولمبي في طوكيو.

من جانبه كشفت تقارير صحفية تركية أن مسؤولي نادي جالطة سراي التركي يرفضوا فكرة مشاركة مصطفى محمد في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو، بسبب مشاركة النادي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عدم اليقين بشأن مصطفى محمد يُزعج جالاتا سراي الذي سيواجه آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، يوم 21 يوليو".

وأكملت: "مسؤولو النادي أرسلوا رسالة رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وحتى الآن لا يوجد أي رد إيجابي، النادي لا يملك مهاجمين حاليا باستثناء ريان بابل، وأن جالاتا سراي لا يملك مهاجمين بعد نهاية إعارة خليل درويش أوغلي، وفي ظل إصابة الكولومبي المخضرم رادميل فالكاو .

الجدير بالذكر أن جالطة سراي التركي سيواجه منافسه بي إس في إيندهوفن الهولندي، في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022، أحد يومي في 20-21 يوليو المقبل.

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منتخب مصر مصطفي محمد مصر جالطة سراي

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