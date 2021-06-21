إنريكي يعول على خبرات بوسكيتس في مواجهة سلوفاكيا الفاصلة

يخوض المنتخب الإسباني مباراته الأخيرة في المجموعة الخامسة ليورو 2020 أمام سلوفاكيا معلقا آماله على القائد سيرخيو بوسكيتس في العبور بالسفينة إلى بر الأمان بعد مشوار مترنح في البطولة القارية حتى الآن.





وتبين إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا المستجد قبل البطولة ليغيب عن المباراة التي تعادل فيها الماتادور سلبيا مع السويد وكذلك خلال التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع بولندا.





ويعود المنتخب الإسباني بطل أوروبا في نسختي 2008 و2012 إلى اشبيلية لخوض المواجهة الحاسمة بعد غد الأربعاء أمام سلوفاكيا ، لكن الفريق يدرك أنه في حاجة ماسة إلى الفوز من أجل العبور لدور الستة عشر.





وقال سيزار ازبيليكويتا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين "المباراة بمثابة حياة أو موت... لسنا في الوضعية التي أردناها".





وذكرت تقارير لوسائل الإعلام الإسبانية أن المدرب لويس إنريكي سيدفع بازبيليكويتا مدافع تشيلسي إلى جانب بوسكيتس الذي من المتوقع أن يشارك في المؤتمر الصحفي للمباراة غدا الثلاثاء.





وقال ازبيليكويتا "إنه قائد مذهل يساعد الفريق بأكمله من خلال هيمنته في خط الوسط".



