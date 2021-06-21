الري تنفي ماتم تداوله عن العمل السابق لوزير الري

نفى المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد المائية والري ماتم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بأن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى كان مسئولًا عن الدراسات الفنية المتعلقة بالسدود بالنيل الشرقي، وذلك أثناء عمله بالمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي، بمشاركة دول النيل الشرقي، وقبل تجميد مصر لعضويتها بمبادرة حوض النيل.



وأوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد المائية والري - في بيان له اليوم - أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري كان يعمل مديرًا اقليميًا لمشروعي الانذار المبكر بالفيضان ونموذج تخطيط الموارد المائية والممولة من البنك الدولي.

