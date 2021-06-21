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موعد مباراة أوكرانيا والنمسا فى يورو 2020

الإثنين 21/يونيو/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب أوكرانيا لمواجهة النمسا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 اليوم.

وتقام مباراة أوكرانيا والنمسا ضمن مباريات الجولة الثالثة من أمم أوروبا يورو 2020 فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان منتخب أوكرانيا خسر أمام منتخب هولندا اللقاء الأول ثم فاز على منتخب مقدونيا الشمالية فى لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية، بينما منتخب النمسا خسر الجولة الماضية أمام هولندا وكان فاز فى لقاء الجولة الأولي أمام مقدونيا الشمالية.

ويذكر أن منتخب هولندا سيواجه منتخب مقدونيا الشمالية أيضا اليوم فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

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