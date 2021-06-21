"الإسكان": 40% نسبة تغطية الريف بالصرف الصحي

قال الدكتور سيد إسماعيل، مساعد وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، إن مرفق مياه الشرف والصرف الصحي من أهم المرافق التي تهم الشعب المصري، موضحًا أن الوزارة قيمت الوضع الذي كانت تمر به خدمات المرافق المقدمة إلى المواطنين للعمل عليها



وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم اف ام"، اليوم الاثنين، أن الوزارة حددا خطة للإصلاح على كل المستويات، وهناك تنمية تحدث في كافة المجالات والجميع يشهد بها داخل مصر وخارجها، قائلا:" في معرض تنقية المياه 400 شركة دولية متخصصة في المجال جاءوا للاستثمار في مصر"، موضحًا أن مياه الشرب في عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية حوالي 24 مليون متر مكعب في اليوم، واليوم هناك أكثر من 2700 محطة، كما أن أطوال شبكات المياه في مص وصلت إلى 180 ألف كيلو متر من الشبكات موجودة، وننافس على رقم المتوسط العالمي بمعدل 98.7 للتغطية بالنسبة للمياه في العالم بأكمله.



وتابع مساعد وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، أنه في عام 2014 ما تم إنجازه في هذا المجال قمة التحدي،

وأردف، أن الصرف الصحي في الحضر في عام 2014 كان يغطي حوالي 50%، ولكن حاليًا وصلت النسبة إلى 96%، والريف كان 12% ولكن اليوم وصلت الخدمة 40%، موضحًا أن إجمالي عدد المشروعات المقامة حاليًا وصلت إلى 1143 مشروع، منهم 279 مرفق المياه، 277 مدن صرف صحي، ووصلت الخدمة إلى 10 مليون نسمة استفادوا من الخدمات المحسنة بالريف، 11 مليون متر مكعب في اليوم أضافتها المشروعات الجديدة.

