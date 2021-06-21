Advertisements

ليفربول يعثر على بديل محمد صلاح

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشفت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع دومينيكو بيراردي جناح ساسولو الإيطالى بديلا محتملا للمصري محمد صلاح، خاصة أن مستقبل صلاح في آنفيلد غير واضح «حسب الصحيفة» رغم بقاء عامين على عقده الحالي.

 

وأكد التقرير الصحفي أن ليفربول كثف من مفاوضاته مع بيراردي الذي تألق في أول مباراتين في يورو 2020 مع إيطاليا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ساسولو قد حدد 50 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي سجل 17 هدفًا في 30 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

 

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 20 ساعة

ليفربول يعثر على بديل محمد صلاح

منذ ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر للزمالك لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتفعيل عقد نجم المصري

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

06:32 م

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

04:00 م

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى