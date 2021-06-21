"اورنچ مصر" و"عامر جروب" تحتفلان بتجديد اتفاقية الشراكة بينهما

احتفلت "اورنچ مصر" و"عامر جروب" بتوقيع اتفاقية تجديد الشراكة بينهما ليتواصل بذلك التعاون الثنائي الناجح بين الطرفين والذي بدأ منذ 10 أعوام لخدمة مصالح عملاء الشركتين وإتاحة إطلاق المزيد من الخدمات والمنتجات والعروض التسويقية الحصرية.





قام بتوقيع العقد الاستاذ هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال بشركة اورنچ مصر والاستاذ رياض محمد رفعت محمد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عامر القابضة. كما شهد التوقيع المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر والاستاذ منصور عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة بالإضافة الي كبلر مسئولي الشركتين.





وتتضمن اتفاقية التجديددعم وتزويد المشروعات العقارية والمنتجعات السياحية والمنشآت الترفيهية التابعة لمجموعة عامر بخدمات وحلول تكنولوجية وذكية متكاملة من "اورنچ مصر" بما في ذلك خدمات الصوت والبيانات والـ Wi-Fi فى جميع فنادق ومطاعم عامر جروب، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدفع والتحصيل الغير نقدى من خلال خدمة اورنچ كاش – Orange Cash بجميع المطاعم التابعة لمجموعة عامر بهدف دعم التحول الرقمي لخلق مجتمع لا نقدي الذى تسعى إليه الدولةوالذي يتفق مع استراتيجية اورنچ العالميةلخلق مجتمعات ذكية تسهل حياة الأفراد، فضلا عن تزويد الشركة بالحلول السحابية وخدمات الاستضافة وغيرها من خدمات القيمة المضافة بالإضافة الي تعزيز شبكات اورنچ وخدماتها في جميع مشروعات عامر جروب.





كما توفر الشراكة الجديدة، فرص عديدة لعملاء اورنچ مصر بينها الاستفادة من استبدال نقاطهم من برامج الولاء المختلفة، في فنادق ومطاعم مجموعة عامر التي تتضمن علامات تجارية شهيرة مثل منتجعات بورتو في السخنة والساحل وغيرها، ومطاعم "ستديو مصر" و"تشيليز" و"حلقة السمك" والعديد من الأسماء اللامعة الأخرى.





وبهذه المناسبة، عبر الاستاذ هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال بشركة اورنچ مصر عن سعادته بتجديد اتفاقية الشراكة مع كيان عملاق مثل "عامر جروب"، مشيدا بالتاريخ الطويل للتعاون بين الشركتين.





وأضاف: "نرتبط مع عامر جروب بدافع واحد هو السبب في شراكتنا طويلة الأمد، وهو توفير أقصى قدر من الخدمات والمنتجات عالية الجودة لعملائنا سواء في تميز ورياده اورنچ بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات التقنية الذكية، أو في تخصص عامر جروب بقطاع الترفيه والفنادق والعقارات".





وتابع مهران : "استمرار الشراكة بين الكيانين العملاقين على مدار 10 سنوات كاملة وتجديدها المستمر دليل واضح على النجاح الكبير الذي حققته هذه الشراكة، ومؤشر على ترسخ العلاقة بين الشركتين وتقارب الرؤية والهدف الذي يتمثل بشكل نهائي في خدمة العميل وتوفير جميع متطلباته ورغباته ".





واختتم: "نفخر بهذه الشراكة ونتعهد بتقديم المزيد من التجارب الممتعة لعملائنا في إطار التعاون البناء والمثمر بين اورنچ مصر وعامر جروب".





ومن جانبه،أكد الاستاذ رياض رفعت الرئيس التنفيذي لشركة عامر جروب أن الشراكة بيننا وبين اورنچ مصر ممتدة منذ سنوات طويلة وهم شركاء النجاح وكان من الطبيعي أن نستمر مع كيان كبير يجمع ما بين القوة فى خدمات المحمول والخبرة في الخدمات الرقمية لضمان النجاح في هذا المجال بما يتماشى مع مشروعاتنا والتي نقدم فيها كل سبل الراحة وكافة الخدمات لعملائنا كون شركتنا رائدة في تطور وأنشاء المنتجعات السياحية والكومباوندات السكنية داخل مصر فمن أولوياتنا توفير مستوى متميز وغير مسبوق للسكن وأسلوب الحياة للقاطنين في مشروعاتنا .





وأضاف رفعت أن مشروعاتنا متعددة الاستخدامات، ومقصداً عائلياً متميز، فقد قامت المجموعة بالتنويع فى مجالات اعمالها مثل بناء المنتجعات السياحية والسكنية والشقق الفندقية والمشروعات التجارية والادارية والمطاعم واندية الإجازات والمولات التجارية، وتتبع المجموعة استراتيجية جديدة تركز بشكل أساسي على الاستثمار والتطوير العقاري وتتوسع مشاريع عامر جروب في كل الأسواق التي نعمل بها، حيث نمنح العملاء أرقى مستويات الفخامة للمنتجعات السياحية والسكنية بأفضل الأسعار، من خلال باقة متكاملة من أفضل الخدمات ومستوى عالمي لخدمة العملاء لأنها تمثل الاختيار الأمثل للأسرة، حيث تضم العديد من البدائل التي تناسب جميع الاحتياجات من أجل هذا نعتبر توقيع الاتفاقية مع اورنچ انجازاً آخر في مسيرة شركة عامر جروب.



