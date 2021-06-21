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المواعيد ومواصفات الامتحان.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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بعد الانتهاء من أداء امتحانات الدول الأول لشهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي "الصف الثالث الإعدادي"، وظهور النتائج، يتساءل أولياء الأمور، إلى جانب عدد من الطلبة، ممن لم يحالفهم التوفيق في امتحانات الدور الأول، سواء بالتغيب لعذر عن أداء الامتحانات، أو الرسوب في بعض المواد، الأمر الذي يستدعي دخول امتحانات الدور الثاني، عن تفاصيل تلك الامتحانات ومواعيد عقدها.

وردا على تلك التساؤلات، أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن تفاصيل امتحان الدور الثاني لشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، والذي يقام في ظل ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما تفشت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين حالات إصابة ووفاة، الأمر الذي استدعى عقد الامتحانات، مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظا على الطلبة والمعلمين، وجميع أطراف العملية التعليمية، ولتجنيبهم خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكشفت الوزارة، في بيان لها، موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي "الصف الثالث الإعدادي".

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" تفاصيل امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية:

مواعيد امتحانات الدور الثاني:

قالت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، ستكون بعد انتهاء مواعيد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وطبقًا للجدول الذي تعلنه كل مديرية.

مواصفات الامتحان:

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الدور الثاني ستعقد بالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع بنفس مواصفات امتحان الدور الأول، وتكون الأسئلة في المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني فقط.

المتخلفون عن امتحانات الدور الأول:

وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول بعذر يقبله مدير المديرية، يحق لهم أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

الطلاب المصريون العالقون في الخارج:

بالنسبة للطلاب المصريين العالقين في الخارج، فسوف تعقد لهم امتحانات تكميلية في مقررات الفصل الدراسي الأول، على أن يؤدوا الامتحانات مع طلاب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع:

بالنسبة للطلاب المصريين العالقين في الخارج، أو الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، تعقد لهم الامتحانات "منهج كامل"، طبقًا لجدول كل مديرية بواقع 15 سؤالا، نوعية الاختيار من متعدد، وفي زمن قدره 60 دقيقة.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية

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