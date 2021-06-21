موعد مباراة الدنمارك ضد روسيا فى يورو 2020

يستعد منتخب الدنمارك لمواجهة قوية أمام منتخب روسيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 مساء اليوم الإثنين.





وتقام مباراة الدنمارك وروسيا فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس اليوم.





وكان منتخب الدنمارك خسر أمام فنلندا وبلجيكا ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية.





بينما منتخب روسيا خسر أمام منتخب بلجيكا وفاز على منتخب فنلندا اللقاء الماضي.



