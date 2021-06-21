الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتفعيل عقد نجم المصري





ينتظر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون النهائي بشأن التحرك لضم عمر كمال عبد الواحد مهاجم المصري البورسعيدي.





تحرك الزمالك لضم عمر كمال عبد الواحد





وحصل مسؤولو الزمالك من قبل على توقيع عمر كمال عبد الواحد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، ولكن حتى الآن لم يحسم النادي الأبيض الصفقة انتظارا لقرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





وحال موافقة كارتيرون علي صفقة عمر كمال سيقوم مسؤولو القلعة البيضاء بالتحرك لضم عمر كمال عبد الواحد، قبل يوم 30 يونيو الجارى وإلا سيكون الأبيض مطالباً بتوقيع عقود جديدة مع اللاعب.





من جانبه منح الاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية مهلة حتي نهاية يونيو الجارى لتوثيق كافة العقود التي وقع عليها اللاعبون للأندية، وبعد انتهاء الشهر الحالي سيطرح اتحاد الكرة عقودا جديدة.



