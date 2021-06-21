٤٠٠ مليون جنيه مشاريع إنشائية بجامعة الفيوم

برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عقد اليوم الإثنين الموافق اجتماع لجنة المنشآت الهندسية بحضور أعضاء اللجنة.



وقد صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات ذات الأهمية ومنها: دراسة موقف المنشآت الجاري تنفيذها بالجامعة بواقع ١٥ مشروع بإجمالي تكلفة تفوق ٤٠٠ مليون جنيه، والموافقة على بدء إنشاء مستشفى تخصصي للطلبة بجامعة الفيوم بتكلفة إجمالية ٢٥ مليون جنيه.



وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة إعادة تأهيل مبنى إسكان الطالبات بتكلفة ٦ مليون جنيه تنتهي في شهر أغسطس ٢٠٢١، بالإضافة إلى تجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية للمرحلة الثانية (القطاع غير الطبي) بتكلفة ١٥ مليون جنيه.



وتابع أنه تم مناقشة استكمال مبنى المعامل المركزية بالجامعة بتكلفة ٦٣ مليون جنيه، وأيضا مناقشة طرح أعمال الكهرباء والمياه بأرض الجامعة الجديدة بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليون جنيه، وطرح أعمال تطوير الحرم الجامعي بتكلفة تصل إلى ٦ مليون جنيه.