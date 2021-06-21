وكيل وزارة الصحة بالشرقية يناقش برنامج الزمالة مع مديري الإدارات الفنية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برنامج الزمالة المصرية، وخطة إعتماد الأقسام الطبية بالمستشفيات، ومنافذ تقديم الخدمة الطبية، ضمن برنامج الزمالة المصرية بمحافظة الشرقية، وذلك مساء اليوم الإثنين بمكتب وكيل الوزارة.



تناول الإجتماع مناقشة آليات تطبيق مشروع الزمالة المصرية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وناقش وكيل الوزارة خطة العمل، والإجراءات المتبعة لاعتماد كافة الأقسام الطبية بمستشفيات المحافظة ضمن برنامج الزمالة المصرية، وآلية إعتماد المدربين، من داخل وخارج المستشفيات ضمن البرنامج.



كما تم استعراض خطة التطوير لمشروع الزمالة، وشرح المهام الوظيفة لكل منسق داخل المستشفيات، وعمل نائب مدير المستشفي لشئون الزمالة، والذي يتولي الجانب الفني لبرنامج الزمالة المصرية، وإعداد الخطط العلمية للأقسام الطبية المختلفة ضمن البرنامج ومتابعة تنفيذها، وإعداد تقارير وإحصاءات نصف شهريه لما تم تنفيذه بالبرنامج، ومعالجة السلبيات وحل أي مشكلات تطرأ تخص المدربين والمتدربين، وأي معوقات تؤثر علي سير عمل البرنامج، كما شدد وكيل الوزارة علي سرعة تكليف إداري للزمالة بكل مستشفي، موجهًا بمتابعة العملية التدريبية لأطباء الزمالة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وأكد وكيل الوزارة علي توفير قاعات للتدريب مجهزة بشاشات للعرض، ومزودة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير السكن اللائق للمدربين والمتدربين من الأطباء، وبما يتناسب مع الأعداد الموجودة، وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، ومتابعة سجل الانتظام وكتاب الأنشطة العلمية للزمالة، وأوضح وكيل الوزارة بأن عدد الأقسام الطبية الذي تم اعتمادها حتي الآن ببرنامج الزمالة المصرية بلغت ٢١٧ قسم بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.



يذكر أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلي التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للإرتقاء بمستوي الطبيب المصري، وتتيح الفرص لـ١٠٠% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا، لرفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة علي تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري.