Advertisements

رسميا.. فيس بوك تعلن عن خدمة الغرف الصوتية والبودكاست

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:20 م
فيس بوك - صورة أرشيفية
فيس بوك - صورة أرشيفية
Advertisements
أعلنت شركة فيس بوك رسميا عن إتاحة خدمة الغرف الصوتية Live Audio Rooms المحاكية لتطبيق كلوب هاوس، بالتزامن مع إطلاقها خدمة البودكاست على منصتها الأم ضمن خطتها لتعزيز مشاركة المحتوى على الشبكة.

كما توفر خدمة Live Audio Rooms للمستخدمين ميزة بث المحتوى الصوتي بمشاركة الجمهور ضمن غرف صوتية شبيهة بما يقدمه تطبيق كلوب هاوس أو تويتر ضمن خاصية مساحات تويتر، حيث يمكن لصانعي المحتوى بدء البث والمستخدمين مشاركتهم هذا البث كمستمعين أو متحدثين بعدد يصل إلى 50 متحدث في نفس الوقت، وهذا يعتمد على صاحب البث ورغبته بالمشاركين.

وستوفر فيس بوك هذه الميزة في البداية للصفحات الموثقة ولم تقع بأي مخالفات سابقة للتأكد من سيرها بطريقة جيدة بما يتماشى مع سياسة الخصوصية قبل التوسع، حيث يصعب مراقبة هذا النوع من المحتوى كونه بث مباشر، وستتيح لأصحاب البث الصوتي التحكم بالمشاركين وحذفهم أو كتمهم للحفاظ على بيئة البث. كما ستتوفر الخاصية للمجموعات، حيث يمكن لأي شخص الاستماع للبث في المجموعات العامة، فيما يستطيع فقط أعضاء المجموعات الخاصة الاستماع للبث.

وبطبيعة الحال ستعمل فيس بوك كما هو الحال مع معظم الخصائص الأخرى على إرسال اشعارات للأصدقاء في حال دخول أي شخص لغرفة صوتية، وهي طريقة تسعى من خلالها للترويج للخاصية والوصول لأكبر عدد من المستخدمين سريعًا.

وستقدم الشركة كذلك لصانعي المحتوى الصوتي من خلال خاصية Live Audio Rooms فرصة الحصول على دعم مادي، وذلك من خلال شراء المستخدمين وإهدائهم “للنجوم” أثناء البث، ومن ثم تحويلها لمبالغ مالية في المقابل.

ومن جانبه، أضافت الشركة خدمة البودكاست ضمن تطبيقها لتتيح للمستخدمين إمكانية الاستماع لحلقات البودكاست المفضلة المدعومة على المنصة أثناء استخدام التطبيق ودون الحاجة لتطبيق آخر.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتفعيل عقد نجم المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يعثر على بديل محمد صلاح

منذ ساعة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر للزمالك لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ نصف ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

06:32 م

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

04:00 م

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى