رسميا.. فيس بوك تعلن عن خدمة الغرف الصوتية والبودكاست

أعلنت شركة فيس بوك رسميا عن إتاحة خدمة الغرف الصوتية Live Audio Rooms المحاكية لتطبيق كلوب هاوس، بالتزامن مع إطلاقها خدمة البودكاست على منصتها الأم ضمن خطتها لتعزيز مشاركة المحتوى على الشبكة.





كما توفر خدمة Live Audio Rooms للمستخدمين ميزة بث المحتوى الصوتي بمشاركة الجمهور ضمن غرف صوتية شبيهة بما يقدمه تطبيق كلوب هاوس أو تويتر ضمن خاصية مساحات تويتر، حيث يمكن لصانعي المحتوى بدء البث والمستخدمين مشاركتهم هذا البث كمستمعين أو متحدثين بعدد يصل إلى 50 متحدث في نفس الوقت، وهذا يعتمد على صاحب البث ورغبته بالمشاركين.





وستوفر فيس بوك هذه الميزة في البداية للصفحات الموثقة ولم تقع بأي مخالفات سابقة للتأكد من سيرها بطريقة جيدة بما يتماشى مع سياسة الخصوصية قبل التوسع، حيث يصعب مراقبة هذا النوع من المحتوى كونه بث مباشر، وستتيح لأصحاب البث الصوتي التحكم بالمشاركين وحذفهم أو كتمهم للحفاظ على بيئة البث. كما ستتوفر الخاصية للمجموعات، حيث يمكن لأي شخص الاستماع للبث في المجموعات العامة، فيما يستطيع فقط أعضاء المجموعات الخاصة الاستماع للبث.





وبطبيعة الحال ستعمل فيس بوك كما هو الحال مع معظم الخصائص الأخرى على إرسال اشعارات للأصدقاء في حال دخول أي شخص لغرفة صوتية، وهي طريقة تسعى من خلالها للترويج للخاصية والوصول لأكبر عدد من المستخدمين سريعًا.





وستقدم الشركة كذلك لصانعي المحتوى الصوتي من خلال خاصية Live Audio Rooms فرصة الحصول على دعم مادي، وذلك من خلال شراء المستخدمين وإهدائهم “للنجوم” أثناء البث، ومن ثم تحويلها لمبالغ مالية في المقابل.



