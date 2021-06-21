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بريطانيا تسجل 10633 إصابة جديدة بكوفيد-19

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الحكومة البريطانية يوم الاثنين تسجيل 10633 إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 9284 الأحد.
وسجلت أيضا وفاة 5 أشخاص بالمرض في غضون 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالمقارنة مع 6 حالات يوم الأحد.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن 81.9 بالمئة من السكان البالغين في بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح بينما حصل 59.7 بالمئة على جرعتين.

وأعلنت الحكومة البريطانية يوم الأحد أنها ستسمح بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة في إنجلترا وويلز للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا.

وحتى الآن كانت بريطانيا تسمح فقط بحفلات الزفاف الخاصة ببعض المجموعات الدينية في الأماكن المفتوحة، في حين يتعين على الآخرين عقد القران على نطاق ضيق  وحضور محدود.

وقال وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند لشبكة "سكاي نيوز" إن هذا القرار أعطى "مرونة أكبر" لحفلات الزفاف في "استقبال مزيد من الضيوف بطريقة آمنة".

وبموجب القواعد الجديدة سيكون بإمكان الأشخاص في إنجلترا وويلز اعتبارا من بداية يوليو إقامة حفلات الزفاف ومراسم الشراكة المدنية في الهواء الطلق أو "في مبنى مغطى جزئيا" في أماكن معتمدة مثل الفنادق.

وهذه القواعد ستكون مؤقتة وتستمر حتى أبريل 2022 على الرغم من أن الحكومة قالت إنها ستجري مشاورات لاتخاذ قرار بجعلها دائمة.

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